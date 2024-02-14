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Сурвайвал Sons of the Forest выйдет из раннего доступа 22 февраля

Сурвайвал Sons of the Forest выйдет из раннего доступа 22 февраля
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Авторы сурвайвала Sons of the Forest назвали дату выхода игры из раннего доступа. Полноценный релиз на ПК в Steam состоится 22 февраля — в этот день выйдет версия 1.0.

В трейлере, посвящённом выходу из раннего доступа, показали главного героя, который пытается выжить на острове, кишащем аборигенами и другими жуткими существами.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Endnight Games.

Что до консолей, то сурвайвал должен добраться и до них, но авторы пока не называют даже примерную дату выхода.

Sons of the Forest вышла в раннем доступе в феврале 2023 года. Игра получила тёплые отзывы от игроков и критиков за геймплейные улучшения по сравнению с первой частью, однако техническая сторона оставляла желать лучшего.

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