В ремастере Tomb Raider есть предупреждение о расовых стереотипах

Сегодня состоялся релиз ремастированной трилогии Tomb Raider, а издание IGN обратило внимание на интересную деталь. Прямо после запуска тайтла геймеры увидят обращение от разработчиков.

Оно гласит, что в игре присутствуют элементы, которые могут оскорбить представителей разных культур. Особый акцент делается на расовые и этнические стереотипы.

Фото: CRYSTAL DYNAMICS

По словам авторов, они намеренно не стали вырезать из проекта этот контент, чтобы он всегда был на виду и напоминал о своём дурном влиянии.

Игры в этой подборке содержат оскорбительные изображения людей и культур, укоренившихся в расовых и этнических предрассудках. Эти стереотипы глубоко вредны, непростительны и не соответствуют нашим ценностям в Crystal Dynamics. Вместо того чтобы удалять этот контент, мы решили представить его здесь в первоначальном виде, без изменений, в надежде, что мы сможем признать его пагубное влияние и извлечь уроки.

Сборник доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.