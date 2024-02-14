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Бен Мендельсон очень хочет сыграть Доктора Дума в фильмах Marvel

Бен Мендельсон очень хочет сыграть Доктора Дума в фильмах Marvel
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Во время недавнего интервью журналу GQ Бен Мендельсон, известный по фильмам «По волчьим законам», «Ограбление казино» и другим, рассказал, что жаждет сыграть Доктора Дума в фильмах Marvel Studios.

По словам актёра, Дум — величайший персонаж, которого нужно показать на большом экране.

Я бы отдал свои глаза и зубы, чтобы сыграть Доктора Дума. Я думаю, что Доктор Дум — великий непрочитанный персонаж Marvel, которого можно и нужно сыграть.

Бен Мендельсон в Marvel

Фото: Disney

Также Мендельсон подчеркнул, что для него было огромной честью поработать со всеми именитыми людьми, включая Стивена Спилберга и Ридли Скотта.

Мне довелось поработать со Спилбергом, и мне довелось поработать с Терренсом Маликом, и мне довелось поработать с Ридли Скоттом. Это было невероятно. Я не думал, что подобное случится.

Что касается роли Дума, по слухам, злодей станет угрозой в «Мстителях: Секретные войны». В комиксах он был заклятым врагом Фантастической четвёрки. Забавно, что Бен Мендельсон уже играет в киновселенной Marvel — лидера скруллов, Талоса.

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