«Пустая трата времени»: критики разгромили фильм «Мадам Паутина»

С сегодняшнего дня во всех кинотеатрах мира стартовали показы фильма «Мадам Паутина», а вместе с этим появились и полноценные рецензии кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у ленты всего 17% свежести — большая часть отзывов негативная.

Для сравнения: у «Морбиуса» на Rotten Tomatoes 15% свежести.

Фото: Rotten Tomatoes

По мнению критиков, если пропустить «Мадам Паутину», то можно ничего не потерять. К тому же время, потраченное на ленту, можно провести с большей пользой.

Если в целом «Мадам Паутина» выглядит дешёво, то её персонажи и диалоги ещё дешевле.

Пустая трата времени на ненужный фильм.

Неуклюжая история происхождения… неряшливо сконструированная и нелогичная даже по очень расплывчатым стандартам комиксов… запутанное, бессмысленное и — что ещё хуже — скучное введение новых персонажей.

В России официальной премьеры «Мадам Паутины» нет, но лента наверняка доберётся до страны обходными путями.