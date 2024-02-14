Киллиан Мёрфи не любит отвечать на вопросы о своей жизни во время рекламных туров фильмов

В недавнем интервью журналу GQ актёр Киллиан Мёрфи высказался по поводу пресс-туров фильмов. Он не особо любит эти мероприятия и называет их скучными.

По мнению Мёрфи, фильмы должны сами себя рекламировать, но вместо них на пресс-турах это делают актёры и режиссёры.

Я думаю, что это сломанная модель. Она сама по себе такая — всем просто скучно. Как сказала Джоанн Вудворд: «Актёрская игра похожа на секс — просто делай это, не говори об этом». Люди всегда говорили мне: «У него отговорки» или «Он трудный собеседник». Но это не так! Я люблю говорить о работе, об искусстве. Но личные вопросы ни к чему.

Мёрфи привёл в пример «Острые козырьки». По словам актёра, шоу стало популярным благодаря тому, что люди его активно обсуждали друг с другом.