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Четвёртый сезон «Настоящего детектива» установил новый рекорд популярности сериала

Четвёртый сезон «Настоящего детектива» установил новый рекорд популярности сериала
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Четвёртый сезон «Настоящего детектива» продолжает ставить новые рекорды для HBO. Первые четыре эпизода продолжения посмотрели 12,7 млн зрителей — это лучший результат в истории сериала. В эту цифру входят просмотры шоу на кабельном телеканале HBO и в онлайн-кинотеатре Max.

Прошлый лучший результат принадлежал первому сезону: за дуэтом Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона следили примерно 11,9 млн зрителей. После этого у сериала произошёл спад популярности, который удалось вернуть с выходом четвёртого сезона от новой команды сценаристов.

Четвёртый сезон сериала рассказывает о бесследной пропаже сразу восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Раскрывать дело возьмутся детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс), которым «придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом». Последняя, шестая серия выйдет уже 19 февраля.

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