Росомаха и Дэдпул поздравили всех с Днём святого Валентина

Индийский аккаунт Marvel Studios поздравил всех с наступившим Днём святого Валентина. Аккаунт опубликовал арт, на котором можно увидеть скрещённые руки Дэдпула и Росомахи в виде сердца.

Фото: Marvel

Третий «Дэдпул» не столько продолжит сюжет прошлых двух фильмов, сколько свяжет абсолютно все актуальные фильмы Marvel воедино — речь не только про киновселенную, но и про всех «Людей Икс», «Фантастическую четвёрку» и, конечно, сразу несколько версий «Человека-паука».

«Дэдпул 3», кстати, получил название «Дэдпул и Росомаха». Лента расскажет о том, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он встретится с Росомахой.

«Дэдпул 3», выйдет в прокат 26 июля 2024 года.