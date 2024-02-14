В России состоялась премьера мелодрамы «Лёд 3» с Александром Петровым

14 февраля в кинотеатрах России состоялась премьера мелодрамы «Лёд 3» — продолжения знаменитой серии романтических фильмов. Режиссёром ленты выступил Юрий Хмельницкий, для которого картина стала полнометражным дебютом в кино.

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«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.

К главной роли вернулся Александр Петров, в картине также сыграли Степан Белозеров («1941. Крылья над Берлином»), Анна Савранская, Мария Аронова («Я делаю шаг») и другие актёры.