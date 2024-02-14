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Из экшена Lies of P случайно убрали защиту Denuvo — игра оказалась на торрентах

Из экшена Lies of P случайно убрали защиту Denuvo — игра оказалась на торрентах
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14 февраля разработчики популярного экшена Lies of P в духе Bloodborne опубликовали новую сборку игры в Steam, удалив антипиратскую защиту Denuvo. Судя по всему, это было сделано случайно, однако пираты быстро воспользовались ситуацией и выложили актуальную сборку игры на торрентах.

До этого экшен про Пиноккио не могли взломать хакеры в течение пяти месяцев. Тем временем разработчики из Neowiz пока не комментировали произошедшее.

Lies of P вышла 18 сентября 2023 года на ПК и консолях. Экшен от корейских разработчиков сразу же стал хитом, продавшись тиражом в более 1 млн копий. Авторы уже подтвердили, что продолжат развивать вселенную, а также улучшать саму игру — для неё за последние месяцы вышло как минимум несколько патчей с правками баланса и исправлениями игрового процесса.

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