«Я в деле!»: Майкл Сера — об идее сняться в спин-оффе «Барби» про Алана

Майкл Сера стал гостем свежего выпуска вечернего шоу Джимми Фэллона и рассказал, что с радостью бы поработал над потенциальным спин-оффом «Барби» про Алана — персонажа, которого Сера сыграл в ленте.

Сера рассказал, что участие в «Барби» стало для него неожиданностью. Он благодарен за то, что всё сложилось именно в его пользу.

Это было потрясающее ощущение. Имею в виду, я не мог поверить, что у меня был шанс стать частью этого. Это просто пришло ко мне из ниоткуда. Я думаю, что был кем-то вроде замены в последнюю минуту. Человек, которого они хотели взять на роль Алана, не смог сняться.

По словам актёра, даже если спин-офф про Алана будет странным, он с радостью снимется в нём.

Я думаю, это был бы довольно странный фильм, но я в деле! Алан, он же не как активный персонаж первого плана. По большей части он просто стоит.

Фильм «Барби» стал одним из хитов 2023 года, собрав внушительную кассу и подарив людям много мемов и забавных моментов.