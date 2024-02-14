В Госдуме объяснили, почему в России всё ещё не разблокировали соцсеть X (ранее Twitter)

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал слухи о разблокировки соцсети X (ранее Twitter) в России. Чиновник заявил, что на сайте наблюдаются положительные изменения, отметив выход сверхпопулярного интервью на 200 млн просмотров американского журналиста Такера Карлсона, которое тот недавно взял у Владимира Путина.

Однако соцсеть Илона Маска до сих пор не выполнила ни одного требования законодательства России, включая удаление деструктивного контента, оплату штрафов и «приземление» на российских серверах. Горелкин предложил обратиться лично к миллиардеру и рассказать ему, как открыть личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Но вместе с тем за это время Х-Twitter не выполнил ни одного требования российского законодательства: деструктивный контент (на который неоднократно указывали в том числе и в судебном порядке) не удаляется, штрафы не платит, приземляться отказывается. Поэтому как бы громко некоторые политики ни призывали разблокировать соцсеть, у Роскомнадзора для этого нет оснований. Так что, если кому-то так хочется вернуть Twitter своим сторонникам, правильнее будет обращаться сразу к Илону Маску с инструкцией: как открыть личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Роскомнадзор заблокировал «Твиттер» в России в марте 2022 года за «распространение незаконной информации». Ограничение доступа применялось по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля. С тех пор один из самых популярных сайтов в мире недоступен на территории России.