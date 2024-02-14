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Для Overwatch 2 вышел крупный апдейт с новой рейтинговой системой и улучшенным геймплеем

Для Overwatch 2 вышел крупный апдейт с новой рейтинговой системой и улучшенным геймплеем
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Blizzard выпустила новый патч в честь запуска девятого сезона поддержки для Overwatch 2. Апдейт размером 30 ГБ стал крупнейшим в истории шутера: разработчики переработали рейтинговую систему, серьёзно изменили игровой баланс и внесли множество точечных изменений в геймплей.

Видео доступно на YouTube-канале Overwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.

Так, в Overwatch 2 состоялось полное обнуление рангов — новая система станет куда более прозрачной и понятной для игроков, отметили в Blizzard. Разработчики также добавили новый высший ранг под названием «Чемпион», а прогресс получения новых званий теперь можно отслеживать после каждого матча.

Что касается игрового процесса, то всем персонажам шутера увеличили максимальное здоровье от 25 до 100 очков. Герои теперь также автоматически восстанавливают HP, если они не получали урон в течение последних пяти секунд. Кроме того, персонажи ролей «Урон» и «Танк» получили новые пассивные способности, а Фарру усилили, сделав её сильной в том числе в одиночку.

С полным списком изменений апдейта можно ознакомиться на официальном сайте Blizzard на русском языке.

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