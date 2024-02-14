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Для The Finals вышел новый патч с бесплатными предметами в честь Дня святого Валентина

Для The Finals вышел новый патч с бесплатными предметами в честь Дня святого Валентина
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Разработчики шутера The Finals выпустили обновление 1.8.0 для игры. В нём авторы устранили некоторые баги, добавили эффекты при масштабных разрушениях арен и попадании в голову, а также ускорили загрузки карт на ПК.

Вместе с апдейтов в игре также появились шесть новых косметических предметов, посвящённых Дню святого Валентина. Их можно разблокировать в игре, выполнив специальные контракты. После этого они останутся у пользователей навсегда.

Видео доступно на YouTube-канале The Finals. Права на видео принадлежат Embark.

Наконец, разработчики внесли множество изменений в голосовой чат: добавили смену включения опции в настройках управления, ввели индикатор использования голосового чата у игроков одной команды и скорректировали громкость голосов примерно до одного уровня.

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