Для сериала «Макс и Гусь» выйдет приквел — комедия «Кореша» с Никитой Кологривым

Кинокомпании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс» анонсировали комедию «Кореша» с Никитой Кологривым — она выступит приквелом сериала «Макс и Гусь». Фильм расскажет о приключениях лучших друзей до того, как они избрали криминальный путь. Герои будут находчиво выкручиваться из проблемных ситуаций, которые сами себе и создают.

Также в картины снялись Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост, Игорь Жижикин, Сергей Комаров, Сергей Беляев и Никита Джигурда.

Кресло режиссёра проекта занял Денис Павлов («Экипаж 314»). Генеральными продюсерами выступят Андрей Шишканов и Дмитрий Щербанов.

Премьера «Корешей» в кинотеатрах России состоится весной этого года. Точная дата пока не раскрывается.