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Владельцы Samsung Galaxy S24 жалуются на зернистость экрана и горизонтальные полосы

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S24 жалуются на проблемы с дисплеем
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Линейка Samsung Galaxy S24 поступила в продажу две недели назад. Однако владельцы смартфонов уже начали массово жаловаться на проблемы с дисплеем — больше всего сообщений было замечено на Reddit.

Среди них пользователи отметили зернистость экрана и горизонтальные полосы, которые становятся сильно заметными на сером или тёмном фоне при низкой освещённости. Один из покупателей рассказал, что вовсе увидел смартфон с такими дефектами прямо на витрине в магазине.

Предполагается, что это аппаратные проблемы. Поэтому многие смогли воспользоваться гарантийной заменой своих устройств.

Напомним, в серию Samsung Galaxy S24 вошло три модели: стандартный Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ и Samsung Galaxy S24 Ultra.

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