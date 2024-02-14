Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S24 жалуются на проблемы с дисплеем

Линейка Samsung Galaxy S24 поступила в продажу две недели назад. Однако владельцы смартфонов уже начали массово жаловаться на проблемы с дисплеем — больше всего сообщений было замечено на Reddit.

Среди них пользователи отметили зернистость экрана и горизонтальные полосы, которые становятся сильно заметными на сером или тёмном фоне при низкой освещённости. Один из покупателей рассказал, что вовсе увидел смартфон с такими дефектами прямо на витрине в магазине.

Предполагается, что это аппаратные проблемы. Поэтому многие смогли воспользоваться гарантийной заменой своих устройств.

Напомним, в серию Samsung Galaxy S24 вошло три модели: стандартный Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ и Samsung Galaxy S24 Ultra.