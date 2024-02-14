«Оппенгеймер», «Аватар 2» и «Джон Уик 4» — самые популярные фильмы у пиратов в 2023 году

Издание Variety опубликовало список самых популярных фильмов среди пиратских сервисов в 2023 году. Данные предоставила британская компания Muso, занимающаяся охраной авторских прав и борьбой с пиратством в интернете. На список одними из первых обратили внимание в «Бюллетени кинопрокатчика».
Так, самым популярным пиратским фильмом 2023 года стал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана — его доля среди скачиваний составила 15,4%. На втором месте оказался "Аватар: Путь Воды" Джеймса Кэмерона — 14,6%. Замкнул тройку "Джон Уик 4" с Киану Ривзом — 11,2%.
В десятку вошли также «Трансформеры: Восхождение Звероботов», «Кот в сапогах: Последнее желание», «Стражи Галактики 3», и «Миссия невыполнима: Смертельная расплата». Интересно, что самые кассовые фильмы 2023 года — «Барби» и «Братья Супер Марио в кино» — заняли лишь восьмое и девятое места соответственно.
Самые кассовые фильмы у пиратов в 2023 году
- «Оппенгеймер»
- «Аватар: Путь Воды»
- «Джон Уик 4»
- «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
- «Кот в сапогах: Последнее желание»
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
- «Стражи Галактики 3»
- «Барби»
- «Братья Супер Марио в кино»
- «Человек-паук: Паутина вселенных».