«Оппенгеймер», «Аватар 2» и «Джон Уик 4» — самые популярные фильмы у пиратов в 2023 году

Издание Variety опубликовало список самых популярных фильмов среди пиратских сервисов в 2023 году. Данные предоставила британская компания Muso, занимающаяся охраной авторских прав и борьбой с пиратством в интернете. На список одними из первых обратили внимание в «Бюллетени кинопрокатчика».

Так, самым популярным пиратским фильмом 2023 года стал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана — его доля среди скачиваний составила 15,4%. На втором месте оказался "Аватар: Путь Воды" Джеймса Кэмерона — 14,6%. Замкнул тройку "Джон Уик 4" с Киану Ривзом — 11,2%.

В десятку вошли также «Трансформеры: Восхождение Звероботов», «Кот в сапогах: Последнее желание», «Стражи Галактики 3», и «Миссия невыполнима: Смертельная расплата». Интересно, что самые кассовые фильмы 2023 года — «Барби» и «Братья Супер Марио в кино» — заняли лишь восьмое и девятое места соответственно.

Самые кассовые фильмы у пиратов в 2023 году

«Оппенгеймер» «Аватар: Путь Воды» «Джон Уик 4» «Трансформеры: Восхождение Звероботов» «Кот в сапогах: Последнее желание» «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» «Стражи Галактики 3» «Барби» «Братья Супер Марио в кино» «Человек-паук: Паутина вселенных».