Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Оппенгеймер», «Аватар 2» и «Джон Уик 4» — самые популярные фильмы у пиратов в 2023 году

«Оппенгеймер», «Аватар 2» и «Джон Уик 4» — самые популярные фильмы у пиратов в 2023 году
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety опубликовало список самых популярных фильмов среди пиратских сервисов в 2023 году. Данные предоставила британская компания Muso, занимающаяся охраной авторских прав и борьбой с пиратством в интернете. На список одними из первых обратили внимание в «Бюллетени кинопрокатчика».

Так, самым популярным пиратским фильмом 2023 года стал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана — его доля среди скачиваний составила 15,4%. На втором месте оказался "Аватар: Путь Воды" Джеймса Кэмерона — 14,6%. Замкнул тройку "Джон Уик 4" с Киану Ривзом — 11,2%.

В десятку вошли также «Трансформеры: Восхождение Звероботов», «Кот в сапогах: Последнее желание», «Стражи Галактики 3», и «Миссия невыполнима: Смертельная расплата». Интересно, что самые кассовые фильмы 2023 года — «Барби» и «Братья Супер Марио в кино» — заняли лишь восьмое и девятое места соответственно.

Самые кассовые фильмы у пиратов в 2023 году

  1. «Оппенгеймер»
  2. «Аватар: Путь Воды»
  3. «Джон Уик 4»
  4. «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
  5. «Кот в сапогах: Последнее желание»
  6. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
  7. «Стражи Галактики 3»
  8. «Барби»
  9. «Братья Супер Марио в кино»
  10. «Человек-паук: Паутина вселенных».
Материалы по теме
«Аватар: Путь воды» стал самым популярным фильмом 2023 года у российских пиратов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android