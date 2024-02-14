Трилогия ремастеров Tomb Raider вышла с официальной русской озвучкой от GamesVoice

14 февраля состоялся релиз сборника ремастеров трёх классических частей Tomb Raider. Геймеры обратили внимание, что во всех играх присутствует полная локализация на русском языке. Как оказалось, официальную озвучку для трилогии ремастеров записала студия GamesVoice.

Подобная ситуация удивила многих, поскольку в нынешнее время игр с русской озвучкой выходит мало — у оригинальных частей Tomb Raider её также не было.

Поскольку локализация официальная, она уже интегрирована в игру, т.е. вам не придётся что-либо дополнительно скачивать и устанавливать, чтобы поиграть полностью на русском языке и вновь услышать замечательную Елену Соловьёву в роли Лары Крофт.

Ремастеры игр получили улучшенную графику и возможность переключения на оригинальную. Также коллекция включает в себя по одному дополнению для каждой части: Unfinished Business, The Gold Mask и The Lost Artifact.

Сборник доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.