Элизабет Олсен и Чарльз Мелтон сыграют в новом фильме режиссёра «Тёмной лошадки»

Журналисты издания Variety сообщили, что Элизабет Олсен (серия фильмов «Мстители», «Ванда/Вижн») и Чарльз Мелтон («Солнце тоже звезда», «Май декабрь») сыграют в новом фильме режиссёра «Тёмной лошадки» Тодда Солондза.

Будущая картина будет снята в жанре чёрной комедии — она получила название Love Child. Сюжет расскажет о девушке по имени Мисти, которая несчастлива в браке с жестоким мужем. Её единственный ребёнок, 11-летний сын Джуниор, решает помочь матери. Мальчик собирается избавиться от отца, чтобы его мать наконец-то смогла стать свободной, но его замысел приводит к неожиданным последствиям.

Исполнительными продюсерами ленты выступят Майкл Джефферсон, Адам Бизли, Атилла Юсер, Джошуа Харрис и Стивен Фарнет. Производство фильма финансируют кинокомпании Volition Media и Gramercy Park Media.

Сроки начала съёмок и дата выхода пока не раскрываются.