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Четвёртый сезон комедийного сериала «Беспринципные» стартует 23 марта

Четвёртый сезон комедийного сериала «Беспринципные» стартует 23 марта
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На этой неделе стало известно, что четвёртый сезон комедийного сериала «Беспринципные» стартует 23 марта. Ожидается, что в продолжение войдёт восемь эпизодов.

Действия шоу разворачиваются в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которые не связаны между собой общим сюжетом.

В актёрский состав сериала вошли Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Аглая Тарасова, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Павел Табаков, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников и Надежда Михалкова. Кресло режиссёра занимает Роман Прыгунов.

В целом зрители и критики тепло приняли «Беспринципных». Первый сезон начал выходить в октябре 2020 года.

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Фото: «Медиаслово»

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