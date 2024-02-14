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Юэн Макгрегор и Энн Хэтэуэй сыграют в новом фильме режиссёра «Оно»

Юэн Макгрегор и Энн Хэтэуэй сыграют в новом фильме режиссёра «Оно»
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Журналисты издания Deadline рассказали, что Юэн Макгрегор (серия фильмов «Звёздные воины») и Энн Хэтэуэй («Интерстеллар») сыграют в новом фильме режиссёра «Оно» (It Follows) Дэвида Роберта Митчелла. Отмечается, что события безымянной ленты будут происходить в 80-х годах.

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что в истории каким-то образом задействуют динозавров. Картина будет снята в формате IMAX, а её постановщиком и сценаристом выступит сам Дэвид Роберт Митчелл.

Кресло продюсеров заняли Джей Джей Абрамс, Ханна Мингелла и Мэтт Джексон. Команда занимается производством фильма специально для Warner Bros.

Сроки и дата выхода ещё неизвестны. Больше подробностей станет известно позднее.

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