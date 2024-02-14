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Появились новые кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» — премьера 25 февраля

Появились новые кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» — премьера 25 февраля
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Издание Entertainment Weekly представило новые кадры из грядущего сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». На них можно увидеть главных героев шоу Рика и Мишонн, а также новых персонажей и ужасающего зомби. Премьера сериала в культовой вселенной стартует уже 25 февраля.

Новые кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

Фото: AMC/Entertainment Weekly

Фото: AMC/Entertainment Weekly

Фото: AMC/Entertainment Weekly

Фото: AMC/Entertainment Weekly

Фото: AMC/Entertainment Weekly

Фото: AMC/Entertainment Weekly

Фото: AMC/Entertainment Weekly

«Ходячие мертвецы: Выжившие» выступят продолжением оригинального проекта и расскажут о том, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл. Авторы описывают его как разумного и решительного, но крайне скрытного лидера.

Помимо «Выживших», AMC также работает и над другими проектами во вселенной «Ходячих мертвецов». Так, киносеть уже выпустила первые сезоны сериалов «Мёртвый город» и «Дэрил Диксон», а также антологию «Истории ходячих мертвецов».

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