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Вышел дублированный трейлер драмы «(Не)Бывшие» — премьера 28 марта

Вышел дублированный трейлер драмы «(Не)Бывшие» — премьера 28 марта
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Кинокомпания Global Film выпустила дублированный трейлер французского драматического фильма «(Не)Бывшие». Премьера картины в кинотеатрах России состоится 28 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Gaumont.

Лента рассказывает о Лоране и Элис, которые когда-то были влюблены друг в друга. Их отношения давно остались в прошлом, и каждый живёт своей жизнью. Но по воле судьбы пара встречается на одном курорте в мёртвый сезон, где просто идеальные условия для возобновления романа.

В актёрский состав фильма вошли: Гийом Кане, Альба Рорвахер, Шариф Андура, Эмми Буассар Помель, Юго Дийон и Стефан Бризе. Режиссёром и сценаристом выступил Стефан Бризе («На войне», «Закон рынка» ).

Мировая премьера «(Не)Бывших» состоялась в 2023 году на Венецианском кинофестивале.

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