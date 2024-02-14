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Педро Паскаль, Ванесса Кирби и другие: раскрыт актёрский состав «Фантастической четвёрки»

Педро Паскаль, Ванесса Кирби и другие: раскрыт актёрский состав «Фантастической четвёрки»
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14 февраля Marvel официально раскрыла исполнителей главных ролей в фильме «Фантастическая четвёрка». В ленте сыграют: Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Женщина-невидимка), Джо Куинн (Человек-факел) и Эбо Мосс-Бакрах (Существо).

Актёры в роли их персонажей изображены на праздничной валентинке.

Фото: Marvel

С Днем святого Валентина от первой семьи Marvel!

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Зачастую их заклятыми врагами становились Доктор Дум и Человек-крот.

Премьера картины состоится 25 июля 2025 года. Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман («Кат Бэнк»).

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