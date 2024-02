В феврале в PS Plus добавят Need for Speed Unbound, Assassin’s Creed Valhalla и ещё 7 игр

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 20 февраля подписчикам сервиса станут доступны ещё девять игр, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к четырём проектам.

Среди больших хитов в этот раз геймеров порадуют гонкой Need for Speed Unbound, переизданием ролевой игры The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, экшеном Assassin’s Creed Valhalla и японской ролевой игрой Tales of Arise.

Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2024 года

Need for Speed Unbound

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Tales of Arise

Assassin’s Creed Valhalla

LEGO Worlds

LEGO Jurassic World

Roguebook

Rogue Lords

Tales of Zestiria.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2024 года

Resistance: Retribution

Jet Rider 2

Tales of Symphonia

Tales of Vesperia.