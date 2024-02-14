Геймеры раскритиковали авторов Diablo 4 за добавление маунта по цене новой игры

13 февраля разработчики Diablo 4 из студии Blizzard выпустили для игры очередной патч — он исправил множество багов и добавил новую механику. Вместе с этим во внутриигровом магазине тайтла появился косметический набор «Стеклянная Плеть».

Фото: Blizzard

В него вошли свежий маунт «Кристаллоносец», броня «Клетка из костей и кристаллов» для лошади, семь тысяч единиц платины и два трофея. Всё бы ничего, однако стоимость пака составила $ 65 (~ 5,9 тысячи рублей) — это на $ 5 дешевле цены самой Diablo 4.

Естественно, геймеры оказались недовольны подобной наглостью Blizzard. Гневные сообщения уже заполонили официальный форум Blizzard и Reddit. Некоторые фанаты в шутку (или не совсем) рекомендуют на эти деньги лучше купить Palworld, а сдачу оставить себе.

Сама Blizzard пока никак ситуацию не прокомментировала. До этого Diablo 4 подверглась критике из-за количества и качества контента в третьем сезоне игры.