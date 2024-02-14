Фанаты считают, что в «Дэдпуле 3» появится Росомаха в исполнении Дэниела Рэдклиффа

Пару дней назад вышел дебютный трейлер супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха». Ролик уже набрал почти 15 млн просмотров. Естественно, особо внимательные зрители тут же начали изучать видео на наличие интересных деталей.

Фото: Marvel

К примеру, на первой минуте 20-й секунде фигурирует альтер эго Росомахи по имени Патч из комиксов — он носит фирменный белый смокинг. Данную личность Логан принимал, когда входил в преступный мир Мадрипура.

Теперь фанаты начали гадать, кто исполнит роль Патча. Самым популярным вариантом оказался Дэниел Рэдклифф — звезда «Гарри Поттера».

Премьера ленты в мировом прокате состоится 26 июля. Официального выхода в России не будет, однако Пётр Гланц и другие актёры дубляжа прошлых частей уже готовятся озвучивать фильм.