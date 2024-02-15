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Продажи Tekken 8 превысили 2 млн копий

Продажи Tekken 8 превысили 2 млн копий
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Bandai Namco поделилась финансовым отчётом за прошедший квартал. Из него стало известно, что продажи Tekken 8 превысили 2 млн копий.

Издатель назвал релиз файтинга успешным. В Bandai Namco довольны продажами Tekken 8 и хвалебными отзывами, которые оставили игроки и критики.

Для сравнения: Tekken 7 сумела разойтись тиражом в 2 млн копий примерно за два месяца после релиза, а Tekken 8 понадобилось на это меньше трёх недель.

Tekken 8 продолжает события Tekken 7. Игра получила массу положительных отзывов за динамичный геймплей, понятный и небольшой сюжет, захватывающие сетевые сражения и многое другое. Проект даже сравнивали с Mortal Kombat 1, причём часто не в пользу игры Warner Bros. и NetherRealm.

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