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Влюблённые Артур и Харли — на трёх свежих кадрах из «Джокера 2»

Влюблённые Артур и Харли — на трёх свежих кадрах из «Джокера 2»
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Режиссёр фильма «Джокер 2» Тодд Филлипс опубликовал в честь Дня святого Валентина три свежих кадра из ленты. На них можно увидеть Артура в исполнении Хоакина Феникса и Харли Квинн, которую сыграла Леди Гага.

Также на кадрах видно, что, похоже, часть картины будет чёрно-белой. Или же эти фото специально отредактировали в таком стиле. Один из кадров цветной.

Фото: Соцсети Тодда Филлипса

Фото: Соцсети Тодда Филлипса

Фото: Соцсети Тодда Филлипса

Сюжет продолжит события «Джокера» и расскажет о знакомстве Артура с Харлин Квинзель, которая сначала лечила своего пациента, а потом влюбилась в него.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» Мэтта Ривза и другими проектами.

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