«Спасибо богу за фильмы Marvel»: Кристофер Нолан — о кино во время COVID-19

Во время недавнего интервью The New York Times Кристофер Нолан поговорил про фильмы Marvel Studios и про то, как они спасали киноиндустрию во время COVID-19.

По словам постановщика, в непростой период пандемии было важно сохранить частичку жизни до неё. Картины Marvel как раз дарили это ощущение. Нолан также отметил, что Джон Фавро не зря рискнул с выходом первого Железного человека с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

Я думаю, что выбор Джоном Фавро Роберта на роль Тони Старка — одно из самых значительных и последовательных кастинговых решений в истории Голливуда. В конечном итоге это определило нашу индустрию. После пандемии вы говорите: «Спасибо богу за фильмы Marvel».

В этом же интервью Нолан подчеркнул, что хотел познакомиться с Дауни-младшим, но вокруг него ходило много историй о том, что он эгоист и неадекватно себя ведёт.