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Дакота Джонсон хотела бы сыграть в продолжении фильма «Мадам Паутина»

Дакота Джонсон хотела бы сыграть в продолжении фильма «Мадам Паутина»
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Вчера состоялась мировая премьера фильма «Мадам Паутина». Судя по отзывам, у Sony Pictures получилось что-то вроде «Морбиуса» с его плохим сюжетом, не цепляющими персонажами, скучными диалогами и прочим. Несмотря на это, Дакота Джонсон, сыгравшая в ленте главную роль, с радостью бы вернулась к своей героине в потенциальном сиквеле.

Актриса подчеркнула, что заинтересована в возвращении к роли. Вопрос лишь в том, получит ли картина продолжение. Этого пока не знает даже Джонсон.

Если они хотят, чтобы я вернулась, то я определённо вернусь. Но пока я понятия не имею, что нас ждёт.

«Мадам Паутина» рассказывает про парамедика Кассандру Уэбб, которая сталкивается со своим прошлым, попутно пытаясь выжить вместе с тремя девушками, за которыми охотится смертельно опасный противник.

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