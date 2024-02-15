Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео сыграет мать-одиночку в экшен-триллере «Мать»

По данным издания Deadline, звезда фильма «Всё везде и сразу» Мишель Йео сыграет в экшен-триллере «Мать». Картину снимет Мелани Лоран, поставившая фильм «Галвестон». Кто ещё сыграет в ленте, неизвестно.

Фильм рассказывает о матери-иммигрантке и бизнесвумен Энн, которая пытается наилучшим образом сложить свою новую жизнь в Америке со своей семьёй. Когда двое ее сыновей-подростков попадают в неприятности с бостонским грязным полицейским и криминальной группировкой, у матери нет выбора, кроме как возродить своё прошлое, и она не остановится ни перед чем, пока они не окажутся в безопасности.

Съёмки ленты стартуют этим летом. Бэзил Иваник и Эрика Ли выступят продюсерами. Даты выхода у экшен-триллера пока нет.