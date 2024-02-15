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Фанаты выяснили, в каком году развернётся действие фильма «Фантастическая четвёрка»

Фанаты выяснили, в каком году развернётся действие фильма «Фантастическая четвёрка»
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Вчера Marvel Studios объявила долгожданный каст «Фантастической четвёрки» и показала специальный карт ко Дню святого Валентина. На нём, помимо актёров, фанаты усмотрели одну любопытную деталь.

Поклонники обратили внимание на газету или журнал, который держит Существо. На его обложке можно увидеть журнал LIFE с президентом США Линдоном Джонсоном, а датируется это дело 1963 годом. Фанаты предположили, что действие ленты про Фантастическую четвёрку развернётся в прошлом и как-то будет связано с актуальными событиями.

Фото: Disney

В ленте сыграют: Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Женщина-невидимка), Джо Куинн (Человек-факел) и Эбо Мосс-Бакрах (Существо).

Премьера картины состоится 25 июля 2025 года. Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман.

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