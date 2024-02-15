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Над ремастером Tomb Raider поработал Даур Авидзба, автор истории серии на Stopgame

Над ремастером Tomb Raider поработал Даур Авидзба, автор истории серии на Stopgame
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14 февраля состоялся релиз Tomb Raider I-III Remastered — переиздания трёх частей оригинальных приключений Лары Крофт. Авторы улучшили графику, переработали освещение, увеличили разрешение текстур и внесли многие другие изменения для того, чтобы осовременить проект.

Как оказалось, над игрой трудился в том числе Даур Авидзба — сотрудник портала Stopgame и автор подробной истории серии Tomb Raider на YouTube. Он присоединился к проекту в июне 2023 года в качестве геймдизайнера. Он отвечал за проработку достижений, следил за качеством перевода на русский язык, реализацией режима «Новая игра+» и общим уровнем полировки ремастера.

Титры Tomb Raider I-III Remastered с упоминанием Даура Авидзбы

Титры Tomb Raider I-III Remastered с упоминанием Даура Авидзбы

Фото: Aspyr/Stopgame

Помимо Даура, над Tomb Raider I-III Remastered также работали и другие российские разработчики, в том числе графический дизайнер Евгений Галуза. Он занимался иконками достижений, помогал с восстановлением сложных текстур и рисовал загрузочные экраны между уровнями.

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