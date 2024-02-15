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Режиссёр фильма «Домовёнок Кузя» рассказал о фишках обновлённого главного героя

Режиссёр фильма «Домовёнок Кузя» рассказал о фишках обновлённого главного героя
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Режиссёр и основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов заявил, что новый домовёнок Кузя обретёт такую же популярность, как и предыдущая версия персонажа.

По его словам, герой в новой картине будет усовершенствован и приобретёт свою изюминку, однако сохранит черты своего предшественника. Он также отметил, что работа над проектом — долгий, но интересный процесс

Это очень процесс интересный, долгий. И, как ни странно, этим должны уметь заниматься все, кто в индустрии кино. Обычные сценаристы, потому что а как можно написать сценарий, не разработав персонажа?

Сюжет экранизации расскажет о том, как Кузя сбегает из плена Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей.

Премьера картины состоится 19 декабря во всех кинотеатрах страны.

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