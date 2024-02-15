Появился первый кадр из продолжения «Людей Икс» 1992 года — премьера 20 марта

Издание Empire опубликовало первый кадр из «Людей Икс ’97» — это продолжение культового мультсериала «Люди Икс», который вышел в 1992 году.

На кадре можно увидеть Зверя, Шельму, Шторм и других известных мутантов.

Фото: Empire

Сюжет свежего проекта не раскрывается, но известно, что история продолжится с того момента, где завершился сюжет оригинального шоу. Некоторые актёры озвучивания вернутся к исполнению ролей своих персонажей из мультсериала 1992 года, в то время как другие озвучат новых героев.

Премьера продолжения «Людей Икс» состоится 20 марта на Disney+. В России сервис не работает. Оригинальные «Люди Икс» после выхода получили огромнейший успех, став одним из самых популярных мультсериалов за всю историю телевидения и во многом способствовав популярности своей основной франшизы.