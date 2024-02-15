По мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге» выпустят сетевую игру

Компании Maximum Entertainment и Paramount Game Studio объявили о разработке видеоигры по мотивам культового мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Проект выйдет в начале 2025 года в раннем доступе, всеми деталями разработчики поделятся позже.

Отмечается, что грядущая игра будет сетевым файтингом со знаменитыми персонажами франшизы. Возможно, проект будет напоминать недавнюю MultiVersus, в которую вошли герои Warner Bros.: от Скуби-Ду и Арьи Старк до Бэтмена, Супермена и Леброна Джеймса. Проект должны перевыпустить уже в 2024 году с неким новым концептом файтинга.

Анонс видеоигры по «Аватару» был сделан всего за неделю до премьеры экранизации от Netflix. Премьера адаптации состоится уже 22 февраля, она вновь расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии.