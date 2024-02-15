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Вышел новый трейлер детективного сериала «Внутри убийцы» — премьера уже 22 февраля

Вышел новый трейлер детективного сериала «Внутри убийцы» — премьера уже 22 февраля
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«Кинопоиск» опубликовал новый трейлер мрачного детективного сериала «Внутри убийцы». Премьера шоу, основанного на мировом бестселлере Майка Омера, состоится уже 22 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиску Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сериал «Внутри убийцы» расскажет о сотруднике следственного комитета Тимофее Волохе и профайлере Зое Волгиной, которые расследуют дело серийного убийцы. Его кейс выделяется тем, что каждое место преступления душитель превращает в некий ритуальный арт-объект. Девушка понимает, что его работы очень похожи на «творения» ещё одного злоумышленника, исчезнувшего много лет назад.

Главные роли в шоу исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор») и Анастасия Евграфова («Игра на выживание»). Постановщиком выступил Владимир Мирзоев (сериал «Топи»). Музыку к шоу написала группа «АИГЕЛ» — их трек использовался в сериале «Слово пацана».

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