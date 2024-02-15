Расписание выхода детективного сериала «Внутри убийцы»

Уже 22 февраля состоится премьера «Внутри убийцы» — российского детективного сериала, основанного на мировом бестселлере Майка Омера. Шоу расскажет о сотруднике следственного комитета Тимофее Волохе и профайлере Зое Волгиной, которые расследуют дело серийного убийцы. Его кейс выделяется тем, что каждое место преступления душитель превращает в некий ритуальный арт-объект. Девушка понимает, что его работы очень похожи на «творения» ещё одного злоумышленника, исчезнувшего много лет назад.

В первый сезон сериала войдёт пять эпизодов по 50 минут — они будут выходить на «Кинопоиске» по четвергам. Финал состоится 21 марта.

Расписание выхода сериала «Внутри убийцы»