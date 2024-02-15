«Я хочу вернуть себе психическое здоровье»: зрители уничтожают фильм «Мадам Паутина»

14 февраля состоялась мировая премьера фильма «Мадам Паутина» — новой супергеройской картины от Sony. Лента выступила частью вселенной Человека-паука, в которую также входит дилогия «Веном» с Томом Харди и провальный «Морбиус» с Джаредом Лето.

У картины уже появились первые отзывы на киноагрегаторах — в основном они разгромные. Так, на портале IMDB средняя оценка «Мадам Паутины» составляет всего 3,9/10 на основе 3 тыс. отзывов. Многие пользователи ругают примитивный сюжет, отсутствие запоминающихся экшен-сцен, плохие спецэффекты и жалеют, что потратили деньги на билет в кино.

Рейтинг «Мадам Паутины» на IMDB Фото: IMDB

Некоторые отзывы зрителей о фильме «Мадам Паутина»

Один из худших фильмов о супергероях, которые я когда-либо видел. Я понимал, что фильм вряд ли получится отличным, но всё же удивился, насколько он плох и скучен.

Прежде чем люди начнут твердить о том, что фильм «не нравится, потому что в главных ролях женщины»: нет, это просто дерьмовый фильм. Мне понравились «Капитан Марвел 2» и «Чёрная вдова», так что нет, этот фильм просто очень плох.

Я не просто хочу вернуть свои деньги или время, я хочу вернуть себе психическое здоровье.

Мне жаль актёрский состав этого фильма, у девушек есть талант, который потрачен впустую ради заработка денег.

Это не просто очередной плохой фильм о супергероях, это одна из худших картин, которые я когда-либо видел в своей жизни.

Это даже хуже «Морбиуса», в нём хотя бы есть некоторые интересные сцены. По крайней мере, там хорошая концепция, которая была хоть как-то реализована. Но здесь? Здесь вообще нет ничего хорошего.