Опубликованы новые рендеры флагмана Xiaomi 14 Ultra

Издание MySmartPrice опубликовало качественные рендеры грядущего флагмана Xiaomi 14 Ultra. Судя по изображениям, смартфон будет покрыт экокожей. Ранее инсайдеры отмечали, что устройство получит титановый корпус.

Фото: MySmartPrice

У гаджета есть ряд сходств с предыдущей моделью Xiaomi 13 Ultra: расположение камеры, её форма и т.д. Но в то же время смартфон кардинально отличается по дизайну от других моделей серии Xiaomi 14.

По слухам, будущий флагман Xiaomi будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также получит AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Полноценная презентация Xiaomi 14 Ultra должна пройти в марте. Сама компания официально дату анонса пока не раскрывает. Вероятно, мы узнаем её уже скоро.