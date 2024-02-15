Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликованы новые рендеры флагмана Xiaomi 14 Ultra

Опубликованы новые рендеры флагмана Xiaomi 14 Ultra
Комментарии

Издание MySmartPrice опубликовало качественные рендеры грядущего флагмана Xiaomi 14 Ultra. Судя по изображениям, смартфон будет покрыт экокожей. Ранее инсайдеры отмечали, что устройство получит титановый корпус.

Фото: MySmartPrice

У гаджета есть ряд сходств с предыдущей моделью Xiaomi 13 Ultra: расположение камеры, её форма и т.д. Но в то же время смартфон кардинально отличается по дизайну от других моделей серии Xiaomi 14.

По слухам, будущий флагман Xiaomi будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также получит AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Полноценная презентация Xiaomi 14 Ultra должна пройти в марте. Сама компания официально дату анонса пока не раскрывает. Вероятно, мы узнаем её уже скоро.

Материалы по теме
Фото
Продажи глобальных версий Xiaomi 14 стартуют 25 февраля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android