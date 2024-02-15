«Триумф от фанатов для фанатов»: первые критики хвалят сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие»

Уже в конце февраля состоится премьера сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» — продолжения культового сериала про зомби-апокалипсис. Шоу расскажет о том, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл.

Критики уже посмотрели первые четыре эпизода из шести и в целом остались довольны увиденным. На Rotten Tomatoes 88% журналистов рекомендуют шоу к просмотру, отмечая актёрскую игру Эндрю Линкольна и Данай Гуриры, атмосферу зомби-триллера и относительно интересный сюжет. Однако практически все рецензенты заметили, что общий тон и сюжетные ходы почти никак не изменились по сравнению с оригинальным сериалом.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отзывы критиков о сериале «Ходячие мертвецы: Выжившие»

«Выжившие» — это мощная демонстрация того, насколько хороши Линкольн и Гурира в своих ролях. Но не ждите радикального переосмысления франшизы.

Сам по себе сериал неплох, и в нём есть отличные моменты, но, учитывая, как долго фанаты «Ходячих мертвецов» ждали возвращения Рика, это не совсем то грандиозное возвращение, на которое мы надеялись.

Те, кто ждал возвращения Рика, будут в восторге! Сериал ощущается как «Ходячие мертвецы» высшего уровня, но в то же время с щепоткой чего-то свежего и уникального.

«Ходячие мертвецы: Выжившие» — это триумф от фанатов «Ходячих» для фанатов «Ходячих».

Сериалу «Ходячие мертвецы: Выжившие» больше всего не хватает жизни в момент, когда ему нужно оживить себя и франшизу в первую очередь.

Премьера сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» стартует уже 25 февраля. В первый сезон войдёт шесть серий.