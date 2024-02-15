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Сидни Суини хочет сняться в романтической комедии со звездой «Гладиатора 2» Полом Мескалем

Сидни Суини хочет сняться в романтической комедии со звездой «Гладиатора 2» Полом Мескалем
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В честь премьеры фильма «Мадам Паутина» актриса Сидни Суини дала интервью изданию BuzzFeed. В небольшом видео девушка отвечала на вопросы ведущих, попутно играя с тремя щенками.

Видео доступно на YouTube-канале BuzzFeed Celeb. Права на видео принадлежат BuzzFeed.

Один из вопросов был посвящён недавней романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя», в которой Сидни сыграла вместе со звездой «Топ Ган: Мэверик» Гленом Пауэллом. Девушка заявила, что с удовольствием бы снялась в аналогичном жанре с Полом Мескалем, известным по «Солнце моё» и грядущему «Гладиатору 2».

Хороший вопрос. Мне кажется, было бы очень весело поработать с Полом Мескалем.

Интересно, что ирландский актёр больше всего известен именно по драматическим ролям — за главную роль в «Солнце моё» он получил номинацию на «Оскар». Учитывая статус обоих артистов, голливудские кинокомпании уже наверняка присматриваются к возможности снять фильм с крайне популярными актёрами.

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