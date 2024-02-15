Вышли персональные постеры c героями комедии «Идеальные друзья»

На этой неделе кинокомпания Planeta Inform опубликовала локализованные персональные постеры героев комедии «Идеальные друзья».

Лента «Идеальные друзья» рассказывает о писательнице Джессике, которая приходит на прощальную вечеринку к супружеской паре. Пожилые люди планируют продать дом, однако они ещё не знают, какое убийственное развлечение она подготовила для них.

Главные роли в фильме исполнили Индира Варма («Игра престолов»), Руфус Сьюэлл («Отпуск по обмену»), Ширли Хендерсон («Бриджит Джонс 3»), Алан Тьюдик («Засланец из космоса») и Оливия Уильямс («Корона»). Режиссёром выступил начинающий постановщик Мэтт Уинн («Барахольщик»).

Премьера комедии в кинотеатрах России состоится уже 22 февраля.

Персональные постеры

Фото: PLANETA INFORM

Фото: PLANETA INFORM

Фото: PLANETA INFORM

Фото: PLANETA INFORM