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Вышли персональные постеры c героями комедии «Идеальные друзья»

Вышли персональные постеры c героями комедии «Идеальные друзья»
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На этой неделе кинокомпания Planeta Inform опубликовала локализованные персональные постеры героев комедии «Идеальные друзья».

Лента «Идеальные друзья» рассказывает о писательнице Джессике, которая приходит на прощальную вечеринку к супружеской паре. Пожилые люди планируют продать дом, однако они ещё не знают, какое убийственное развлечение она подготовила для них.

Главные роли в фильме исполнили Индира Варма («Игра престолов»), Руфус Сьюэлл («Отпуск по обмену»), Ширли Хендерсон («Бриджит Джонс 3»), Алан Тьюдик («Засланец из космоса») и Оливия Уильямс («Корона»). Режиссёром выступил начинающий постановщик Мэтт Уинн («Барахольщик»).

Премьера комедии в кинотеатрах России состоится уже 22 февраля.

Персональные постеры

Фото: PLANETA INFORM

Фото: PLANETA INFORM

Фото: PLANETA INFORM

Фото: PLANETA INFORM

Фото: PLANETA INFORM

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