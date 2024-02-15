Владимир Мединский предложил перенести 99% статей из «Википедии» в «Знания. Вики»

15 февраля помощник президента РФ Владимир Мединский выступил на заседании российского общества «Знание». В ходе мероприятия Мединский заявил, что авторам «Знания. Вики» нужно перенести на портал 99% статей из «Википедии».

По его мнению, обойти онлайн-энциклопедию по количеству материалов бессмысленно. Причём около 70 млн из них на русском языке.

Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту «Википедию», да и всё. Посмотреть, как можно сделать лучше. Использовать «Историю.рф» — там десятки тысяч исторических статей, надо просто все их отдать. «Рувики» — там два миллиона статей очень приличных, они просто скопипастили.

Владимир Мединский заявил, что у него есть претензии только к 1% материалов на «Википедии». Остальные он называет нейтральными и «довольно интересными».