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Вышел первый трейлер «Людей Икс» — продолжения культового мультсериала 1992 года

Компания Marvel опубликовала дебютный трейлер «Людей Икс» — продолжения культового мультсериала 1992 года. В ролике фигурируют Росомаха, Циклоп, Зверь, Шельма, Шторм, Магнето и другие персонажи.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Сюжет свежего проекта не раскрывается, но известно, что история продолжится с того момента, где завершилась история оригинального шоу. Некоторые актёры озвучивания вернутся к исполнению ролей своих персонажей из мультсериала 1992 года.

Оригинальные «Люди Икс» после выхода получили огромнейший успех, став одним из самых популярных мультсериалов за всю историю телевидения.

Премьера продолжения «Людей Икс» состоится 20 марта в стриминговом сервисе Disney+. К сожалению, в России он не работает.

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