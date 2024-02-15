Мэтт Деймон: работа над новым «Джейсоном Борном» уже идёт

Недавно актёр Мэтт Деймон принял участие в новом выпуске «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». В ходе общения с ведущим звезда призналась, что работа над новой частью «Джейсона Борна» уже находится в самом разгаре.

По его словам, идея для фильма полностью принадлежит режиссёру Эдварду Бергеру («На Западном фронте без перемен»). Другие подробности актёр раскрывать не стал. Производством ленты занимается Universal Pictures.

Напомним, журналисты издания Deadline рассказывали, что постановщиком шестого фильма о Борне может выступить Эдвард Бергер ещё в ноябре прошлого года. Каст, подробности сюжета и другие детали будущей картины тоже остаются неизвестными.

Последняя часть в серии вышла в 2016 году. Критики и зрители приняли пятый фильм весьма сдержанно.