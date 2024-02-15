Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продажи Metro Exodus превысили 10 млн копий спустя пять лет после релиза

Продажи Metro Exodus превысили 10 млн копий спустя пять лет после релиза
Комментарии

15 февраля Metro Exodus отпраздновала юбилей — игре исполнилось пять лет. В связи с этим авторы тайтла из украинской студии 4A Games объявили в соцсети X (ранее Twitter), что продажи тайтла за это время составили 10 млн копий.

Фото: 4A Games/X (ранее Twitter)

Также создатели напомнили, что в данный момент занимаются разработкой следующей полноценной части Metro. По их словам, серия вернётся, «когда всё будет готово». Ещё коллектив поблагодарил фанатов за долгие годы поддержки.

Сейчас 4A Games хочет довести до релиза недавно анонсированную Metro: Awakening — спин-офф серии для очков виртуальной реальности. Ожидается, что она станет самой атмосферной частью во всей франшизе.

Выход Metro: Awakening состоится позже в этом году. Точной даты пока нет.

Больше подробностей:
Видео
Анонсирована Metro: Awakening — новая часть культовой серии «Метро» для PS VR2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android