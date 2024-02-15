Продажи Metro Exodus превысили 10 млн копий спустя пять лет после релиза

15 февраля Metro Exodus отпраздновала юбилей — игре исполнилось пять лет. В связи с этим авторы тайтла из украинской студии 4A Games объявили в соцсети X (ранее Twitter), что продажи тайтла за это время составили 10 млн копий.

Фото: 4A Games/X (ранее Twitter)

Также создатели напомнили, что в данный момент занимаются разработкой следующей полноценной части Metro. По их словам, серия вернётся, «когда всё будет готово». Ещё коллектив поблагодарил фанатов за долгие годы поддержки.

Сейчас 4A Games хочет довести до релиза недавно анонсированную Metro: Awakening — спин-офф серии для очков виртуальной реальности. Ожидается, что она станет самой атмосферной частью во всей франшизе.

Выход Metro: Awakening состоится позже в этом году. Точной даты пока нет.