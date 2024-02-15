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Вышел трейлер «Сочувствующего» — сериала с Робертом Дауни-младшим от режиссёра «Олдбоя»

Вышел трейлер «Сочувствующего» — сериала с Робертом Дауни-младшим от режиссёра «Олдбоя»
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HBO представила первый трейлер «Сочувствующего» — мини-сериала о солдате Южного Вьетнама с Робертом Дауни-младшим. Премьера шоу состоится уже 14 апреля в онлайн-кинотеатре Max.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

«Сочувствующий» — экранизация одноимённого романа вьетнамского писателя по имени Вьет Тхань Нгуен. Сериал расскажет о солдате Южного Вьетнама, который после окончания войны в стране в 1975 году отправляется в США, где начинает работать шпионом для Северного Вьетнама.

Исполнительным продюсером шоу выступил Пак Чхан-ук, режиссер «Олдбоя» и «Решения уйти». Сам Роберт Дауни-младший исполнил в сериале сразу несколько ролей — это первое появление актёра на телевидении за долгое время.

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