Кристофер Нолан поделился, что сказал ему Майкл Кейн перед уходом на пенсию

14 февраля председатель BFI организовал для деятелей киноиндустрии ежегодный ужин. На мероприятии присутствовали как известные актёры, так и режиссёры — одним из них стал Кристофер Нолан («Начало», «Оппенгеймер»).

В рамках ужина постановщик поделился, что сказал ему Майкл Кейн перед уходом на пенсию.

С меня хватит. Пришло время мне уйти самому.

Напомним, актёр снимался практически во всех фильмах Нолана — в «Оппенгеймере» он не появился. Кейн официально закончил свою карьеру осенью прошлого года. Последней лентой с его участием стала драма «Великий беглец».

За свою карьеру Майкл Кейн снялся в более чем 150 картинах, включая «Ханну и её сестры», а также «Правила виноделов». Эти две ленты принесли британскому актёру победы в номинации за лучшую мужскую роль второго плана на «Оскаре».