Вышел трейлер продолжения мультсериала «Неуязвимый» — премьера 14 марта

Компания Amazon опубликовала трейлер продолжения мультсериала «Неуязвимый» — показ второго сезона возобновится с 14 марта. В ролике фигурируют главные герои, злодеи и ряд живописных локаций.

Первые четыре серии второго сезона шоу вышли в ноябре прошлого года, после чего проект ушёл на паузу.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сериал «Неуязвимый» рассказывает историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. Но в 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает совместные тренировки с отцом.

Первую часть второго сезона критики и зрители приняли крайне тепло. Мультсериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе Prime Video.